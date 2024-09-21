تُتهم خديجة الشيخ صالح التيجاني بالتحرش وإرسال صور مخلة بالآداب عبر مواقع التواصل الاجتماعي

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق اتهمت خديجة الشيخ صالح التيجاني بهذه الكلمات:"قولت لوالدتى وكدبتنى، قالتلى عيب ده شيخ عارف ربنا وقد والدك" ب التحرش بها وإرسال صور مخلة بالاداب عبر موقع التواصل الاجتماعي، أقوالها أمام جهات التحقيقات.

واضافت الفتاة، أن الشيخ صلاح التيجاني أخبرنى بأنه سيزوجنى لنجله، وطلب منى التواصل معه، وبعد فترة فوجئت بخطبته من اخري، موضحة أن فى تلك الفترة كان يقوم التيجانى بإرسال رسائل وصور مخله بالادب لى عبر السوشيال ميديا. واضاف والد الفتاة، أن ابنته اخبرته بما حدث من قبل الشيخ وبأفعاله المنافية للاداب لكننا لم نصدقها فى البداية، وبعد ذلك تأكدت من الأمر حينما شاهدت الصور المرسلة واتطلعت على الرسائل التى كان يرسلها الشيخ لابنتى، وقدمت ضده بلاغ واتهمته بالتحرش بابنتى.

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