تين هاج: لم أحضر لـ مان يونايتد للعب بأسلوب أياكس.. الشياطين لديهم طريقة مختلفة

الإنجليزي، على خسارة فريقه أمام مانشستر سيتي بنتيجة 3 / 0 فى ديربى مانشستر الذي أقيم على ملعب "أولد ترافورد"، في قمة مواجهات الجولة العاشرة من منافسات الدورى الإنجليزي الفوز على مانشستر يونايتد بنتيجة 3-0 فى قمة مواجهات الجولة العاشرة من منافسات الدورى الإنجليزي، فى مباراة من طرف واحد نجح خلالها رجال بيب جوارديولا فى حسم اللقاء دون عناء يذكر.

وقال تين هاج فى تصريحات لصحيفة "ديلى ميل" رداً على سؤال هل تلعب بالأسلوب الذي لعبت فيه سابقًا فى أياكس، "لا أبدًا.. لن نلعب تلك الكرة، لأن هؤلاء لاعبون مختلفون، ولم آت إلى هنا من أجل لعب كرة أياكس، نحن نلعب كرةً مختلفة عما لعبناه فى أياكس لأنه علي فعل ذلك، لأننا لا نستطيع لعب نفس الكرة."

وأضاف مدرب مانشستر يونايتد، "اللاعبون هم من يحددون الأسلوب، فى أياكس يوجد لاعبون ونادٍ بخصائص واسلوب محدد، ولكني ساظهر لك جانبًا مختلفًا في مان يونايتد دائمًا، هذا حدث الموسم الماضي ايضًا. نحن نلعب كرة قدم مباشرة اكثر بكثير لأن اللاعبين الذين املك يلعبون بهذا الاسلوب" headtopics.com

ويحتل فريق مانشستر سيتي المركز الثالث في ترتيب جدول الدورى الإنجليزي الممتاز برصيد 24 نقطة وبفارق نقطتين عن المتصدر توتنهام، بينما يتواجد مانشستر يونايتد في المركز الثامن في ترتيب البريميرليج برصيد 15 نقطة.ميسي يتصدر ومحمد صلاح يزين قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية.. إنفو جرافحفل الكرة الذهبية.. منافسة قوية للتتويج بجائزة ياشين لأفضل حارس مرمىانقطاع الاتصال والإنترنت في شمال غزة..

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