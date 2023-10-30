تيموثي شالمي مقدما لحلقة جديدة من Saturday Night Live

سيكون الممثل الشاب تيموثي شالمي مقدما أحدث الحلقات المقرر عرضها من برنامج التوك شو الكوميدي Saturday Night Live على NBC.ووفق ديد لاين، الحلقة التي سيقدمها تيموثي، هي الحلقة المقرر طرحها للعرض بتاريخ 11 نوفمبر المقبل، مع حضور موسيقي لـ Boygenius.وضمن مشروعاته الجديدة، من المقرر أن يؤدي تيموثي شالمي بنفسه الفقرات الغنائية ضمن مشاهد السيرة الذاتية في الفيلم الجديد الذي سيجسد به شخصية المغني الراحل بوب ديلان.

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