تيجو 8 الـ SUV موديل 2024 بـ 975 ألف جنيه

أوفر برايس كبير على أسعار شيرى تيجو 7 شيري تطلق اومودا 5 الكهربائية الجديدة .. صور - وسائل الأمان بـ شيري تيجو 8 الـ SUV :تحتوي سيارة شيري تيجو 8 الـ SUV موديل 2024 داخل سوق السيارات المصري بالعديد من مميزات السلامة والأمان منها، حساسات للركن، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، ووسائد هوائية ، وESP، ووسائد هوائية جانبية، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ونظام الثبات الإلكتروني، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD .

- محرك شيري تيجو 8 الصينية :تصل قوة سيارة شيري تيجو 8 موديل 2024 الـ SIV الصينية من محرك سعه 1500 سي سي تيربو، وتنقل القوة الي العجلات عبر علبة تروس أوتوماتيك، وتصل قوة شيري تيجو 8 الي 145 كم/ساعة ، وعزم أقصي للدوران 210 نيوتن/متر، وبها خزان وقود سعه 51 لتر .

- أسعار شيري تيجو 8 موديل 2024 :الفئة الأولي من سيارة شيري تيجو 8 موديل 2024 الـ SUV تباع بسعر 975 ألف جنيه .الفئة الثالثة من سيارة شيري تيجو 8 موديل 2024 الـ SUV تباع بسعر مليون و 35 ألف جنيه .

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