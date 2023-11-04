توماس توخيل يعلن تشكيلة بايرن ميونخ لمباراة بوروسيا دورتموند

أعلن توماس توخيل المدير الفني لفريق بايرن ميونخ، تشكيل فريقه الرسمي، المقرر أن يخوض به مباراة اليوم أمام نظيره بوروسيا دورتموند، في كلاسيكو البوندزليجا. ويحل بايرن ميونخ الألماني، ضيفا أمام نظيره بوروسيا دورتموند، على ملعب سيجنال إيدونا بارك، مساء اليوم، السبت، في قمة مباريات الجولة العاشرة من الدوري الألماني موسم 2023 / 2024.خط الدفاع: مين جاي، نصير مزراوي، ديفيز، دايوت أوباميكانو.

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SHOROUK_NEWS: توخيل يسعى لإظهار ردة فعل أمام دورتموند بعد الخروج من كأس ألمانيايريد توماس توخيل المدير الفني لفريق بايرن ميونخ

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YOUM7: توخيل: سنذهب للفوز على دورتموند.. ولم أقرأ تقارير انتقادىأكد توماس توخيل مدرب فريق بايرن ميونخ الألماني، بأن فريقه سيذهب إلى ملعب 'سيجنال إيدونا بارك' غدا، فقط من أجل الفوز بالكلاسيكو الألماني على بوروسيا دورتمون

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SHOROUK_NEWS: كلاسيكو ألمانيا.. كين يقود هجوم بايرن ميونخ لمواجهة دورتموندأعلن توماس توخيل المدير الفني لفريق بايرن ميونخ، التشكيل الذي سيخوض مواجهة الكلاسيكو أمام بروسيا دورتموند مساء اليوم السبت.

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YOUM7: بايرن ميونخ يواجه بوروسيا دورتموند فى قمة نارية بالدوري الألماني الليلةيحل فريق بايرن ميونخ الألمانى ضيفا ثقيلا على بوروسيا دورتموند فى السابعة والنصف مساء اليوم، السبت، فى قمة مباريات الجولة العاشرة من الدوري الألماني.

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AKHBARELYOM: تشكيل بايرن ميونخ المتوقع أمام دورتموند في الدوري الألمانييستعد فريق بايرن ميونخ الألماني، للعب ضيفا أمام نظيره بوروسيا دورتموند، على ملعب سيجنال إيدونا بارك، مساء اليوم، السبت، في قمة مباريات الجولة العاشرة من الدوري الألماني موسم 2023 / 2024.

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AKHBARELYOM: بايرن ميونخ ضيفا على دورتموند في قمة نارية بالدوري الألمانييحل فريق بايرن ميونخ الألماني، ضيفا ثقيلا على نظيره بوروسيا دورتموند، على ملعب سيجنال إيدونا بارك، مساء اليوم، السبت، في قمة مباريات الجولة العاشرة من الدوري الألماني موسم 2023 / 2024.

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