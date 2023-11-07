توقيع الكشف الطبي على الأطفال الفلسطينيين المصابين بأورام في قطاع غزة

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم توقيع الكشف الطبي على كافة الأطفال، وتم نقلهم من خلال هيئة الإسعاف المصرية، إلى المستشفيات المتخصصة في علاج أورام الأطفال . يأتي ذلك في إطار تنفيذ الخطة المعدة للتعامل مع تداعيات الأحداث في قطاع غزة، والتي تتضمن جهوزية مستشفيات الإحالة، وتوافر الطواقم الطبية المدربة، بالإضافة لاستدامة توافر الأدوية والمستلزمات وأكياس الدم.

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ELWATANNEWS: «الصحة»: توقيع الكشف الطبي على مصابين فلسطينيين في مستشفى العريش العامقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة ال صحة ، إنه جرى توقيع الكشف الطبي على اثنين من المصابين الفلسطينيين الذين وصلوا إلى مستشفى العريش العام.

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ALBAWABANEWS: الصحة: وصول مجموعة من مصابي في غزة للعلاج بمصرفي ضوء تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتقديم كافة أوجه الدعم الصحي للأشقاء في قطاع غزة، أعلنت وزارة ال صحة والسكان، استقبال مجموعة من الأشقاء الفلسطينيين المصابين في أحداث غزة .

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YOUM7: الصحة: وصول مجموعة من الأشقاء الفلسطينيين المصابين بأحداث غزة للعلاج بمصرفي ضوء تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتقديم كافة أوجه الدعم الصحي للأشقاء في قطاع غزة، أعلنت وزارة ال صحة والسكان، استقبال مجموعة من الأشقاء الفلسطينيين المصابين في أحداث غزة .

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ELBALADOFFİCİAL: الصحة: توقيع الكشف الطبي على كافة الأطفال مرضى السرطان القادمين من غزةوأعلنت وزارة ال صحة ، استقبال 12 طفلا فلسطينيا من المصابين بالسرطان عبر معبر رفح لتلقي العلاج في المستشفيات المصرية، حسبما افادت قناة “ إكسترا نيوز ” في خبر عاجل.

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MOBTADA: الصحة: وصول مجموعة من الأشقاء الفلسطينيين المصابين في أحداث غزة للعلاج بمصرأعلنت وزارة ال صحة والسكان، استقبال مجموعة من الأشقاء الفلسطينيين المصابين في أحداث 'غزة'.

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ELBALADOFFİCİAL: الصحة: وصول مجموعة من الأشقاء الفلسطينيين المصابين في أحداث غزة للعلاج بمصرأعلنت وزارة ال صحة والسكان، عن استقبال مجموعة من الأشقاء الفلسطينيين المصابين في أحداث غزة للعلاج بمصر........

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