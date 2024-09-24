توقيع اتفاقية التشغيل للمرحلة الثانية من مشروع دعم صغار المزارعين

الثلاثاء 24/سبتمبر/2024 - 07:14 مشهد حسن عبد الله محافظ ال بنك المركزي المصري ، وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، توقيع الاتفاقية التشغيلية للمرحلة الثانية من مشروع دعم صغار المزارعين برعاية ال بنك المركزي المصري ، بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وبرنامج الاغذية العالمي التابع للأمم المتحدة.

وصرح حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري بأن"البنك المركزي يدعم التعاون بين كافة الجهات المحلية والدولية بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة من خلال تعزيز الشمول المالي وتمكين جميع فئات المجتمع اقتصاديًا، خاصة في المجالات ذات الأولوية للاقتصاد المصري وفي المقدمة منها المجال الزراعي، حيث يساعد مشروع دعم صغار المزارعين على تحسين مستوى معيشة شريحة كبيره من المواطنين، ويساهم في زيادة الإنتاج مع مراعاة المعايير البيئية، بما يتوافق مع رؤية وتوجه الدولة للنهوض بالاقتصاد وتحقيق...

بنك المركزي المصري وزارة الزراعة برنامج الغذاء العالمي دعم صغار المزارعين الشمول المالي

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