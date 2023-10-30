توقيع الكشف الطبي على 1555 حالة خلال قافلة علاجية بالمنيا

ووجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بمواصلة العمل في خطة القوافل الطبية العلاجية بالمجان التي تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة، ضمن المبادرة الرئاسية"حياة كريمة" لدعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة و الوصول إلى المواطنين بالقرى والمناطق الأكثر احتياجاً.طب المنيا يعقد لقاءه العلمي الثالث للسكتة الدماغية.. تفاصيل لترشيد مياه الرى.. الانتهاء من تبطين 40 ترعة بنطاق قرى المنيا

وقال الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة ، أنه تم تنفيذ قافلة طبية مجانية على مدار يومي 25 و 26 من أكتوبر الجاري بقرية بلنصورة بمركز أبوقرقاص، حيث نفذت القافلة في تخصصات (الباطنة، الأطفال، الجراحة، النساء، الجلدية، تنظيم الأسرة، الأسنان، رمد ، أنف وأذن) ، وضمن إجراءات وقائية مشددة، تم الكشف على 1555 حالة وصرف العلاج لهم بالمجان منها 275 حالة جراحة ، 434 حالة أطفال، 288 باطنة، 67 نساء ، 32 تنظيم الأسرة، 54 أسنان، 173 رمد، 161 أنف وأذن، 71 مسالك بولية، إلى جانب إجراء 115 تحليلا ً متنوعاً، و 6...

ضمن «حياة كريمة».. صحة المنيا تنظم قافلة طبية مجانية بقرية السرارية غداتنظم مديرية الصحة بالمنيا بدءا من غد الإثنين، قافلة طبية علاجية بقرية السرارية بمركز سمالوط اقرأ أكثر ⮕

الكشف على 1250 شخصا في قافلة طبية ضمن «حياة كريمة» بكفر الشيخأعلنت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة كفر الشيخ توقيع الكشف الطبي على 1250 مواطناً في قافلة طبية مجانية تم تنظيمها بقرية طاهر التابعة لمركز كفر الشيخ، على مدار يوم اقرأ أكثر ⮕

محافظة الجيزة: توقيع الكشف الطبي على ٢٩٤٢ مواطنا خلال قافلة طبية بالواحات البحريةأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة علي مواصلة التنسيق والتعاون مع كافة الجهات المعنية لتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بما يكفل تقديم الرعاية الصحية اللازمة . اقرأ أكثر ⮕

توقيع الكشف الطبى على 2942 مواطنا فى الواحات البحرية ضمن قافلة طبية مجانيةأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على مواصلة التنسيق والتعاون مع كافة الجهات المعنية لتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين. اقرأ أكثر ⮕

«صحة المنيا» تنظم قافلة طبية مجانية في قرية السرارية بمركز سمالوط غداتنظم مديرية الصحة بالمنيا بدءا من غد الاثنين، قافلة طبية علاجية بقرية السرارية بمركز سمالوط على مدار يومين متتاليين، ضمن مبادرة «حياة كريمة». اقرأ أكثر ⮕

قافلة الجيزة توقع الكشف الطبي على 2942 مواطنا بالواحات البحرية وتجري 65عمليةأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة علي مواصلة التنسيق والتعاون مع كافة الجهات المعنية لتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بما يكفل تقديم الرعاية الصحية اللازمة . اقرأ أكثر ⮕