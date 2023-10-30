توقيع الكشف الطبى على 1555 حالة خلال قافلة علاجية مجانية بأبوقرقاص

العلاجية بالمجان التي تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لدعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة والوصول إلى المواطنين بالقرى والمناطق الأكثر احتياجاً.

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير أعده الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة، بشأن تنفيذ قافلة طبية مجانية على مدار يومي 25 و26 من أكتوبر الجاري بقرية بلنصورة بمركز أبوقرقاص، حيث نفذت القافلة في تخصصات (الباطنة، الأطفال، الجراحة، النساء، الجلدية، تنظيم الأسرة، الأسنان، رمد ، أنف وأذن) ، وضمن إجراءات وقائية مشددة، تم الكشف على 1555 حالة وصرف العلاج لهم بالمجان منها 275 حالة جراحة ، 434 حالة أطفال، 288 باطنة، 67 نساء ، 32 تنظيم الأسرة، 54 أسنان، 173 رمد، 161 أنف وأذن، 71 مسالك بولية، إلى جانب إجراء 115...

توقيع الكشف الطبي على 1555 حالة خلال قافلة علاجية بالمنياوجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بمواصلة العمل في خطة القوافل الطبية العلاجية بالمجان التي تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لدعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة و الوصول إلى المواطنين بالقرى والمناطق الأكثر احتياجاً اقرأ أكثر ⮕

فحص 1555 حالة خلال قافلة علاجية مجانية بأبوقرقاص في المنياوجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بمواصلة العمل في خطة القوافل الطبية العلاجية بالمجان التي تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة اقرأ أكثر ⮕

الكشف على 1250 شخصا في قافلة طبية ضمن «حياة كريمة» بكفر الشيخأعلنت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة كفر الشيخ توقيع الكشف الطبي على 1250 مواطناً في قافلة طبية مجانية تم تنظيمها بقرية طاهر التابعة لمركز كفر الشيخ، على مدار يوم اقرأ أكثر ⮕

توقيع الكشف الطبى على 2942 مواطنا فى الواحات البحرية ضمن قافلة طبية مجانيةأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على مواصلة التنسيق والتعاون مع كافة الجهات المعنية لتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين. اقرأ أكثر ⮕

محافظة الجيزة: توقيع الكشف الطبي على ٢٩٤٢ مواطنا خلال قافلة طبية بالواحات البحريةأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة علي مواصلة التنسيق والتعاون مع كافة الجهات المعنية لتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بما يكفل تقديم الرعاية الصحية اللازمة . اقرأ أكثر ⮕

انطلاق قافلة علاجية في قرية كفر الشرفا الغربي بالمنوفية.. 8 تخصصاتعلى مدار يومين، تنطلق قافلة علاجية مجانية بقرية كفر الشرفا الغربي بتلا، لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لأهالي القرى والنجوع. اقرأ أكثر ⮕