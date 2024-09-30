توقف ديربي مدريد بسبب أعمال الشغب

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق توقف ديربى مدريد، الذى يجمع بين فريق الريال، والذى يحل ضيفا على نظيره اتلتيكو، بسبب اعمال الشغل من الجمهور فى أرض الملعب فى الدقيقة 67 من عمر اللقاء.

وتقدم فريق ريال مدريد، على مضيفه اتلتيكو مدريد، بهدف دون رد، فى المباراة المقامة بينها الآن بـ"ديربى مدريد"، على ملعب"سيفيتاس ميتروبوليتانو"، ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدورى الإسبانى لكرة القدم.تبادل الفريقان السيطرة على الكرة، ولم ينجح اى فريق فى فرض أسلوب لعبة على الاخر، كما فشلا فى ترجمة سيطرتهما على الكرة بتسجيل اى اخاف.حراسة المرمى: تيبو كورتوا.وسط الميدان: لوكا مودريتش- أوريلين تشواميني- فيديريكو فالفيردي- جود بيلينجهام.

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