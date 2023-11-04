توقعات الطقس ودرجات الحرارة في مصر اليوم

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم السبت، طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد

. وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم شبورة مائية صباحا تكون كثيفة أحيانا تصل إلى حد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية على بعض المناطق، مع وجود نشاط للرياح المصاحب للسحب الرعدية قد يكون مثيرا للرمال والأتربة على بعض المناطق. وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم السبت: القاهرة العظمى 32 درجة والصغرى 22، والإسكندرية العظمى 34 والصغرى 21، ومطروح العظمى 33 درجة والصغرى 21، وسوهاج العظمى 33 درجة والصغرى 21، وقنا العظمى 34 درجة والصغرى 23، وأسوان العظمى 35 درجة والصغرى 24

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AKHBARELYOM: «الأرصاد»: ارتفاع بدرجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 32 درجةاستعرض برنامج ' صباح الخير يامصر' ، المذاع عبر القناة الأولى ، والفضائية المصرية، حالة ال طقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 4 نوفمبر 2023، على كافة أنحاء الجمهورية.

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YOUM7: طقس الإسكندرية اليوم.. ارتفاع فى درجات الحرارة والعظمى تسجل 34 درجة.. صورتشهد محافظة الإسكندرية، اليوم السبت، حالة من ال طقس المعتدل في درجات الحرارة نهارا، مائل للبرودة ليلا وتسجل درجات الحرارة اليوم، العظمي 34 والصغرى تسجل 21درجة.

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YOUM7: طقس الإسكندرية اليوم.. معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا والصغرى تسجل 19 درجةتشهد محافظة الإسكندرية اليوم الجمعة ،حالة من ال طقس المعتدل في درجات الحرارة نهارا ،مائل للبرودة ليلا وتسجل درجات الحرارة اليوم، العظمى 29 والصغرى تسجل 19درجة.

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جريدة الفجر: اعرف حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الجمعة 3 نوفمبر بجميع أنحاء البلادكشفت هيئة الأرصاد الجوية أن طقس اليوم مائل للحرارة نهاراً علي القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد ، معتدل الحرارة علي السواحل الشمالية الشرقية حار علي جنوب سيناء وشديد الحرارة علي جنوب الصعيد

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AKHBARELYOM: أمطار رعدية وشبورة كثيفة.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الأيام الـ6 المقبلةكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة ال طقس ودرجات الحرارة خلال الـ 6 أيام القادمة، والأحوال الجوية المتوقعة.

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ELWATANNEWS: تغير مفاجئ في حالة الطقس خلال ساعات.. أمطار رعدية بالمحافظاتتوضح «الوطن» من خلال هذا التقرير، تفاصيل حالة ال طقس والتغير المفاجئ الذي يحدث بها ودرجات الحرارة المتوقعة وفق ما أعلنته هيئة الأرصاد.

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