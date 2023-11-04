توظيف 5931 وظيفة خالية في مصر

حسن شحاتة جميع مديريات العمل بالمحافظات بتكثيف المُتابعة بعد الإعلان عن شغل 5931 وظيفة خالية، في عدد من التخصصات منها لذوي الهمم عن هذه الوظائف، وإرسال تقرير للوزارة يفيد بإستلام راغب العمل الفرصة المناسبة له، وتحِري المصداقية في نشر فرص العمل ،والتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور

.و أكدت الوزارة أنها في إطار خطة الدولة لمواجهة البطالة، تقوم من خلال الإدارة المركزية للتشغيل ومديريات العمل بالمحافظات بإستقبال طلبات راغبي العمل وترشيحهم على إحدى هذه الوظائف المُعلن عنها، وإرسالهم إلى الشركات المعلنة عن تلك"الفرص"، إلى جانب تنظيم ملتقيات توظيف بالمحافظات ومتابعة فرص العمل التي تقدمها الشركات الخاصة. وتسهيلا على الشباب راغبي الحصول على إحدى هذه الوظائف، تنشر «بوابة أخبار اليوم» خطوات التقديم وتسجيل البيانات عبر موقع وزارة العمل:2- اختيار"تسجيل بيانات راغبى العمل"، وهى مخصصة لتسجيل بيانات راغبى العمل بالوظائف المعلن عنها بالداخل. 3- إنشاء حساب خاص بك على موقع الوزارة، من خلال ملئ البيانات الشخصية، الرقم القومى، التخصص، المؤهل الدراسى، رغبة مكان العمل، الموقف من التجنيد، الخبرات والمهارات، الدورات التدريبية. وكانت وزارة العمل قد دعت شباب مصر الباحث عن فرص عمل، إلى التقديم على الوظائف الجديدة التي أعلنت عنها"الوزارة" مؤخرا من خلال نشرة التوظيف نصف الشهرية ،التي تُصدرها كل 15 يوماً ،تنسيقاً مع شركات قطاع خاص في عددِ من المحافظا

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