توطين الأجهزة المنزلية والهواتف المحمولة يقود واردات السلع الاستهلاكية للتراجع

وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تطور حجم التراجع الذي شهدته الواردات المصرية من السلع الاستهلاكية المعمرة في الفترة من يناير وحتى يوليو الماضي، حيث حققت تلك الواردات وفرا تجاوزت قيمته نحو مليار ونصف المليار خلال تلك الفترةوتشير بيانات الجهاز إلى السلع التي سجلت أعلى تراجعا خلال تلك الفترة، وكان من بينها الواردات المصرية من شاشات التليفزيون والتي حققت وفرا في الواردات بلغ 371 مليون و338 ألف دولار، حيث بلغت قيمة وارداتها نحو 7 ملايين و248 ألف دولار خلال الـ7 أشهر الأولى من...
وفى نفس السياق، طالب المهندس علاء السقطى رئيس اتحاد مستثمرى المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الأجهزة التنفيذية بوضع خطط سريعة لتحقيق مزيدا من الخطوات لعميق الصناعة، مشيرا إلى أن الصادرات الصناعية تقدر بنحو 35 مليار دولار فقط، مقابل 30 مليار دولار مدخلات إنتاج، مما يشير إلى ضرورة وضع آليات تنفيذية سريعة لتعميق الصناعة وتوطينها وإحلال الواردات الأجنبية لتحقيق مزيدا من القيمة المضافة للاقتصاد المحلى، والا تعمد فقط على الصناعات التجميعية، وبالتالي هناك ضرورة لحصر إمكانياتنا المحلية...
مصر عناوين
اكتب تعليق
SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
مصدر: ElBaladOfficial | اقرأ أكثر ⮕
مصدر: akhbarelyom | اقرأ أكثر ⮕
مصدر: ElwatanNews | اقرأ أكثر ⮕
مصدر: youm7 | اقرأ أكثر ⮕
مصدر: ElBaladOfficial | اقرأ أكثر ⮕
مصدر: youm7 | اقرأ أكثر ⮕