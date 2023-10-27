مصراوي قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي لـ قناة ABC الإخبارية الأمريكية، إن العمليات الموسعة الجارية في غزة الآن ليست الغزو البري الرسمي. ونقلت شبكة إيه بي سي نقلا عن مسؤولين أمريكيين، أن الإسرائيليون يقومون بتوغل محدود ووافقوا على دخول دعم إنساني بالتزامن مع العملية. وفي وقت سابق أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن طائراته تشن هجمات مكثفة وغير مسبوقة على كافة أرجاء قطاع غزة. أعلنت وسائل إعلام فلسطينية، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، قطعت الاتصالات والإنترنت بالكامل عن قطاع غزة.

رفضت المقاومة الإسلامية حركة حماس، عرض الاحتلال الإسرائيلي، بوقف إطلاق النار مقابل الإفراج عن جميع الأسرى، وفقًا لما أوردته قناة الشرق. وطلبت حركة حماس تهدئة لـ5 أيام، مقابل الإفراج عن أقل من 100 أسير لديها وفصائل أخرى، إضافة لطلبها الإفراج عن أسرى فلسطينيين، وهدنة طويلة الأمد. وقالت مصادر لقناة القاهرة الإخبارية، إن الاحتلال الإسرائيلي، وافق على هدنة ليوم واحد بشرط وجود إشراف دولي، وهناك مفاوضات بوساطة مصرية قطرية حول الأسرى الإسرائيليين لدى حماس.

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توضيح من جيش الاحتلال بشأن 'الغزو البري لغزة'توضيح من جيش الاحتلال بشأن الغزو البري لغزة | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

توضيح من جيش الاحتلال بشأن 'الغزو البري لغزة'توضيح من جيش الاحتلال بشأن الغزو البري لغزة | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

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