توسعات مصفاة ميدور لتكرير البترول في الإسكندرية

اليوم بالإسكندرية مشروع توسعات مصفاة ميدور لتكرير البترول، مشيرا إلى أن العام الجديد 2024 سيشهد تكليل تلك الجهود بانهاء الاعمال في كل الوحدات ودخول مرحلة التشغيل النهائي لتوسعات مصفاة ميدور





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