توسع جوجل ووليت في 43 دولة جديدة

مؤخرًا دعمًا لعشرات البنوك والمؤسسات الائتمانية الأمريكية، مما يجعلها واحدة من أكبر خدمات ال دفع عبر الهاتف المحمول في الولايات المتحدة.بعد أن كان متاحًا في البداية في 15 دولة قبل بضعة أشهر، تم إطلاق wallet.google، الموقع الإلكتروني الذي يتيح للمستخدمين إدارة Google Wallet وGoogle Pay، في 43 دولة الآن، ووفقًا لـ Google، هذه هي المرحلة الأولى فقط من "رحلتها لإتاحتها لكل مستخدمي GPay وWallet".

وهذا يعني أنه يجب أن نتوقع أن تصبح الخدمة متاحة في المزيد من الدول في الأشهر المقبلة، وسيستغرق الأمر بضعة أيام حتى يتم إطلاق wallet.google في البلدان التي تم الإعلان عنها هذا الأسبوع. وعلاوة على ذلك، أعلنت Google أنه بالإضافة إلى بطاقات الولاء وتذاكر الأفلام وبطاقات الصعود إلى الطائرة، تظهر الآن تذاكر القطار من Gmail في Google Wallet عندما يشتري المستخدم تذكرة ويتلقى بريدًا إلكترونيًا للتأكيد في Gmail.

جوجل ووليت جوجل باي دفع عبر الهاتف المحمول تذاكر القطار Gmail

لقد قمنا بتلخيص هذا الخبر حتى تتمكن من قراءته بسرعة. إذا كنت مهتمًا بالأخبار، يمكنك قراءة النص الكامل هنا. اقرأ أكثر:



youm7 / 🏆 7. in EG

مصر أحدث الأخبار, مصر عناوين

Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.

جوجل تختبر قدرة مساعدها الذكى Ask Photos على فهم ما فى صوركتختبر شركة جوجل ميزة 'اسأل الصور' الجديدة التي تتيح لك استكشاف مكتبة الصور الخاصة بك بطرق جديدة، الميزة التي عرضتها جوجل لأول مرة في مايو

مصدر: youm7 - 🏆 7. / 63 اقرأ أكثر »

ما أهمية نهر الليطاني في الحرب بين إسرائيل وحزب الله؟وسط مخاوف متزايدة من توسع الصراع في الشرق الأوسط، أعلنت دولة الاحتلال الإسرائيلي، أنها "لن يكون أمامها خيار" سوى التحرك

مصدر: Shorouk_News - 🏆 13. / 53 اقرأ أكثر »

جوجل تعمل على ميزة 'النسخ الاحتياطي والاستعادة' لبيانات Health Connectتعمل جوجل على الكثير من التعديلات مع Android 15 لضمان أفضل تجربة مع نظام التشغيل، حيث اكتشف فريق Android Authority ميزة Health Connect جديدة تعمل جوجل عليها مع Android 15.

مصدر: youm7 - 🏆 7. / 63 اقرأ أكثر »

ستختبر جوجل ميزة جديدة لمحفظة جوجل يمكنها تحويل جوازات السفر الأمريكية إلى شكل جديد من أشكال التعريف الرقميأعلنت جوجل عن ميزة جديدة تسمح بتحويل جوازات السفر الأمريكية إلى شكل رقمي يمكن استخدامه كشكل صالحة للتعريف في بعض المطارات الأمريكية.

مصدر: alwafdportal - 🏆 10. / 63 اقرأ أكثر »

امتثال جوجل للذكاء الاصطناعى يواجه تحقيقًا من الجهة التنظيمية فى الاتحاد الأوروبىفتحت هيئة تنظيم الخصوصية الرائدة في الاتحاد الأوروبي في جوجل تحقيقًا، حول ما إذا كانت شركة محرك البحث العملاقة جوجل، تحمي بشكل مناسب البيانات الشخصية لمستخدمي الاتحاد الأوروبي.

مصدر: youm7 - 🏆 7. / 63 اقرأ أكثر »

Gemini يصل إلى Google Forms مع خيار 'ساعدنى فى إنشاء نموذج'تصل تقنية الذكاء الاصطناعي التوليدية من جوجل 'Gemini' إلى العديد من تطبيقات الإنتاجية من جوجل بهدف رئيسي يتمثل في مساعدتك على إنجاز المهام..

مصدر: youm7 - 🏆 7. / 63 اقرأ أكثر »