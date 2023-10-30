توزيع المهام ومدير تنفيذى ومتحدث رسمي.. ملفات على مائدة اجتماع مجلس الزمالك

، برئاسة حسين لبيب، بعد قليل، أول اجتماع رسمي للمجلس بعد الانتخابات التى أجريت 20 أكتوبر الجارى. ومن المقرر أن يشهد الاجتماع مناقشة وحسم عدة ملفات، واتخاذ بعض القرارات، منها توزيع المهام على أعضاء المجلس، وتقسيم الملفات التي تخص النادى، سواء ملف الكرة أو التسويق والإعلان، وقطاع الناشئين، وملف الإعلام، والملف الاجتماعى، وملف أزمة القيد، وغيرها من الملفات العالقة فى النادى.

كما سيتم اختيار مدير تنفيذى للنادى، وتكليفه بمهامه المطلوبة منه، بالإضافة إلى الإعلان عن المتحدث الرسمي للنادى على أن يكون من خارج مجلس الإدارة. ويرغب مجلس الإدارة الجديد، برئاسة حسين لبيب، فى فرض حالة من الاستقرار عن طريق سداد المستحقات المتأخرة للاعبين بالفريق الأبيض .ويعمل مجلس الإدارة فى الوقت الحالي على توفير مستحقات الجهاز الفني بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، حيث لم يحصل الجهاز الفني على مستحقاته منذ شهرين، وهو ما يعمل على توفيره المجلس في الوقت الحالي.

أحمد سالم يقترب من تولي منصب المتحدث الرسمي لنادي الزمالكاستقر مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، على تعيين الإعلامي أحمد سالم متحدثا رسميا للنادي خلال الفترة الحالية، على أن يصدر القرار رسميا عقب اجتماع مجلس إدارة النادي المقرر له اليوم. اقرأ أكثر ⮕

تعيين الإعلامي أحمد سالم أول قرارات مجلس الزمالكاستقر مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، على تعيين الإعلامي أحمد سالم متحدثا رسميا للنادي خلال الفترة الحالية، على أن يصدر القرار رسميا عقب اجتماع مجلس إدارة النادي المقرر له اليوم. اقرأ أكثر ⮕

الزمالك يعقد أول اجتماع مجلس إدارة.. ويعلن تعيين المتحدث الرسميالزمالك يعقد أول اجتماع مجلس إدارة ويعلن تعيين المتحدث الرسمي | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

الزمالك يعقد أول اجتماع مجلس إدارة.. ويعلن تعيين المتحدث الرسميالزمالك يعقد أول اجتماع مجلس إدارة ويعلن تعيين المتحدث الرسمي | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

اجتماع مهم لمجلس الزمالك اليوم لتوزيع الاختصاصاتيعقد اليوم الإثنين مجلس إدارة نادي الزمالك الجديد برئاسة حسين لبيب اجتماعه الأول، لحسم العديد من الملفات المهمة، والتي يأتي في مقدمتها توزيع الاختصاصات على أعضاء المجلس. اقرأ أكثر ⮕

عضو مجلس إدارة الزمالك: إذا كان الأهلي يتقاضى 100 فالزمالك يستحق 90 مليونأكد عمرو أدهم، عضو مجلس إدارة الزمالك، على أنه ضد أرقام اللاعبين المبالغ فيها. اقرأ أكثر ⮕