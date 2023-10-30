توجيه صارم من النيابة العامة ضد جرائم التلاعب في لوحات المركبات

كتب- طارق سمير: أصدر النائب العام المستشار محمد شوقي، توجيهاته إلى كافة نيابات الجمهورية، بإيلاء العناية الكافية لجرائم التلاعب في اللوحات المعدنية للمركبات الآلية؛ التي تشمل قيادتها بدون لوحاتٍ أو طمسها أو تغييرها أو إجراء أي تعديل فيها، على اختلاف صور التلاعب؛ وتقديم مرتكبي تلك الجرائم إلى المحاكمة الجنائية، متى توافرت الأدلة ضدهم. جاء ذلك في ضوء ما لُوحِظَ للنيابة العامة من تواتر ارتكابها، وما لذلك من أثرٍ في محاولة الإفلات من العقاب، والإضرار بالعدالة في تتبع مرتكبي الجرائم المختلفة.

كتب- طارق سمير: أصدر النائب العام المستشار محمد شوقي، توجيهاته إلى كافة نيابات الجمهورية، بإيلاء العناية الكافية لجرائم التلاعب في اللوحات المعدنية للمركبات الآلية؛ التي تشمل قيادتها بدون لوحاتٍ أو طمسها أو تغييرها أو إجراء أي تعديل فيها، على اختلاف صور التلاعب؛ وتقديم مرتكبي تلك الجرائم إلى المحاكمة الجنائية، متى توافرت الأدلة ضدهم. جاء ذلك في ضوء ما لُوحِظَ للنيابة العامة من تواتر ارتكابها، وما لذلك من أثرٍ في محاولة الإفلات من العقاب، والإضرار بالعدالة في تتبع مرتكبي الجرائم المختلفة.

توجيه صارم من النيابة العامة ضد جرائم التلاعب في لوحات المركباتتوجيه صارم من النيابة العامة ضد جرائم التلاعب في لوحات المركبات | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

محاكمة المرتكب جنائيا.. توجيه من النيابة العامة ضد جرائم التلاعب في لوحات المركباتأصدر النائب العام المستشار محمد شوقي، توجيهاته إلى كافة نيابات الجمهورية، بإيلاء العناية الكافية لجرائم التلاعب في اللوحات المعدن اقرأ أكثر ⮕

توجيه من النائب العام بشأن جرائم التلاعب في اللوحات المعدنية للسياراتأصدر النائب العام المستشار محمد شوقي، توجيهاته إلى نيابات الجمهورية كافة، للعناية بكل جرائم التلاعب في اللوحات المعدنية للمركبات الآلية. اقرأ أكثر ⮕

توجيهات حازمة من النائب العام ضد جرائم التلاعب في اللوحات المعدنية للسياراتأصدر النائب العام، المستشار محمد شوقي، توجيهاته إلى كل نيابات الجمهورية، بإيلاء العناية الكافية لجرائم التلاعب في اللوحات المعدنية للمركبات الآلية، التي تشمل قيادتها بدون لوحاتٍ أو طمسها أو تغييرها أو إجراء أي تعديل فيها، على اختلاف صور التلاعب، وتقديم مرتكبي تلك الجرائم إلى المحاكمة الجنائية، متى توافرت الأدلة ضدهم. اقرأ أكثر ⮕

توجيهات حازمة من النائب العام ضد جرائم التلاعب في اللوحات المعدنية للسياراتأصدر النائب العام المستشار محمد شوقي، توجيهاته إلى كافة نيابات الجمهورية، بإيلاء العناية الكافية لجرائم التلاعب في اللوحات المعدنية للمركبات الآلية؛ التي تشمل قيادتها دون لوحاتٍ أو طمسها أو تغييرها أو إجراء أي تعديل فيها، على اختلاف صور التلاعب. اقرأ أكثر ⮕

أنا محترمة.. القصة الكاملة للتعدي على الفنانة منى فاروق في الشيخ زايدتباشر النيابة العامة في الجيزة، التحقيقات في اتهام الفنانة منى فاروق لشاب بالتعدي عليها بالسب والقذف اثناء خروجها من أحد المراكز التجارية الشهيرة بمنطقة الشيخ زايد. اقرأ أكثر ⮕