توتنهام يستمر على قمة الدوري الإنجليزي بإسقاط كريستال بالاس

ونجح السبيرز في الحفاظ على صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز، بفوزه على النسور على أرضية ميدانه ووسط أنظار جماهيره.

وكان الشوط الأول من اللقاء، انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين، بعدما فشلت محاولات لاعبي توتنهام وكريستال بالاس في هز الشباك. وفي الشوط الثاني، افتتح جويل وارد لاعب أصحاب الأرض، التهديف لصالح الضيوف بالخطأ في مرماه في الدقيقة 53.

وأضاف الكوري الجنوبي سون هيونج مين، الهدف الثاني لفريق توتنهام في الدقيقة 66، ليحرز الهدف الثامن له هذا الموسم بالبريميرليج، ليقلص الفارق مع إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي، متصدر قائمة هدافي المسابقة بـ9 أهداف. headtopics.com

وجاء هدف كريستال بالاس الوحيد في اللقاء، عن طريق الغاني جوردان آيو في الدقيقة الرابعة من الوقت بدلًا من الضائع، لتنتهي المباراة بفوز توتنهام بنتيجة 2-1. وبتلك النتيجة، رفع توتنهام رصيده إلى 26 نقطة ليستمر على صدراة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، ووسع الفارق مع مانشستر سيتي وأرسنال وليفربول أقرب الملاحقين، فيما تجمد رصيد كريستال بالاس عند 12 نقطة بالمركز الحادي عشر.

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