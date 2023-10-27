توتنهام يجتاز عقبة كريستال بالاس ويبتعد بصدارة البريميرليج

سوابق وأسباب عملية.. لماذا لا يمكن لأحد التشكيك في أعداد ضحايا غزة؟ذكرى رحيل عميد الأدب العربي.. طه حسين صاحب المشروع الثقافي والفكري الرائدحماس تعلن تصدي مقاتليها لتوغل بري إسرائيلي في قطاع غزة بهدفين مقابل هدف واحد اليوم الجمعة، في افتتاح الجولة العاشرة من عمر الدوري الإنجليزي.في الشوط الثاني منح جويل وارد ، مدافع كريستال بالاس التقدم لصالح توتنهام بعدما سجل بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 53.وسجل جوردان أيو هدف كريستال بالاس الوحيد في الدقيقة 94، لكن توتنهام ضمن الفوز بنهاية المطاف.

وبتلك النتيجة رفع توتنهام رصيده إلى 26 نقطة في المركز الأول، بينما تجمد رصيد كريستال بالاس عند 12 نقطة في المركز الحادي عشر.

توتنهام يفتتح الجولة العاشرة من الدورى الإنجليزى اليوم ضد كريستال بالاسيحل فريق توتنهام ضيفًا على كريستال بالاس في التاسعة مساء اليوم الجمعة، على ملعب 'سيلهرست بارك'، في إفتتاح منافسات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الإنجليزي الموسم الجاري 2023-2024. اقرأ أكثر ⮕

عاجل.. تشكيل توتنهام الرسمي لمواجهة كريستال بالاس في الدوري الإنجليزيأعلن أنجي بوستيكوجلو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام هوتسبير، عن تشكيل فريقه لمباراة نادي كريستال بالاس، في اللقاء الذي سيجمع بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز. اقرأ أكثر ⮕

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تشكيل توتنهام ضد كريستال بالاس.. سون في الهجومشهد تشكيل توتنهام ضد كريستال بالاس، الذي أعلنه أنجي بوستيكوجلو، المدير الفني للسبيرز، مساء اليوم الجمعة على ملعب سيلهرست بارك، ضمن اقرأ أكثر ⮕

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