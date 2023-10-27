توتنهام يفوز على كريستال بالاس بثنائية ويعزز صدارته للدوري الإنجليزي

ثم أضاف سون هيونج مين الهدف الثاني في الدقيقة 66.

وبهذه النتيجة، عزز فريق توتنهام صدارته لجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 26 نقطة، بينما يأتي فريق كريستال بالاس في المركز الحادي عشر برصيد 12 نقطة.

توتنهام يفوز على كريستال بالاس بثنائية ويعزز صدارته للدوري الإنجليزيانتهت مباراة توتنهام ضد كريستال بالاس، مساء اليوم الجمعة على ملعب سيلهرست بارك، ضمن لقاءات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي المم اقرأ أكثر ⮕

توتنهام يفتتح الجولة العاشرة من الدورى الإنجليزى اليوم ضد كريستال بالاسيحل فريق توتنهام ضيفًا على كريستال بالاس في التاسعة مساء اليوم الجمعة، على ملعب 'سيلهرست بارك'، في إفتتاح منافسات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الإنجليزي الموسم الجاري 2023-2024. اقرأ أكثر ⮕

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز عقب فوز توتنهام على كريستال بالاسنجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام هوتسبير، في تحقيق فوزًا صعبًا على نظيره فريق كريستال بالاس، في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز. اقرأ أكثر ⮕

توتنهام يعزز صدارة الدوري الإنجليزي بثنائية ضد كريستال بالاس.. فيديوواصل توتنهام، انتصاراته فى الدوري الإنجليزي، بعد تخطيه مضيفه فريق كريستال بالاس، بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى جمعتهما مساء الجمعة، على ملعب 'سيلهرست بارك'.. اقرأ أكثر ⮕

ملخص أهداف مباراة توتنهام وكريستال بالاس اليوم الجمعة 27-10-2023 في الدوري الإنجليزيفاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام هوتسبير، على نظيره فريق كريستال بالاس، بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز. اقرأ أكثر ⮕

الهلال يفوز على الأهلي بثلاثية ويعزز صدارته للدوري السعودينجح فريق الهلال في تحقيق الفوز على نظيره الأهلي، بثلاثية مقابل هدف، في إطار الجولة 11 من بطولة دوري روشن السعودي. اقرأ أكثر ⮕