توتنهام يفوز على كريستال بالاس بثنائية ويعزز صدارته للدوري الإنجليزي

كلوب: صلاح تطور في ليفربول..

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توتنهام يفتتح الجولة العاشرة من الدورى الإنجليزى اليوم ضد كريستال بالاسيحل فريق توتنهام ضيفًا على كريستال بالاس في التاسعة مساء اليوم الجمعة، على ملعب 'سيلهرست بارك'، في إفتتاح منافسات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الإنجليزي الموسم الجاري 2023-2024. اقرأ أكثر ⮕

توتنهام يعزز صدارة الدوري الإنجليزي بثنائية ضد كريستال بالاس.. فيديوواصل توتنهام، انتصاراته فى الدوري الإنجليزي، بعد تخطيه مضيفه فريق كريستال بالاس، بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى جمعتهما مساء الجمعة، على ملعب 'سيلهرست بارك'.. اقرأ أكثر ⮕

ملخص أهداف مباراة توتنهام وكريستال بالاس اليوم الجمعة 27-10-2023 في الدوري الإنجليزيفاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام هوتسبير، على نظيره فريق كريستال بالاس، بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز. اقرأ أكثر ⮕

الهلال يفوز على الأهلي بثلاثية ويعزز صدارته للدوري السعودينجح فريق الهلال في تحقيق الفوز على نظيره الأهلي، بثلاثية مقابل هدف، في إطار الجولة 11 من بطولة دوري روشن السعودي. اقرأ أكثر ⮕

عاجل.. تشكيل توتنهام الرسمي لمواجهة كريستال بالاس في الدوري الإنجليزيأعلن أنجي بوستيكوجلو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام هوتسبير، عن تشكيل فريقه لمباراة نادي كريستال بالاس، في اللقاء الذي سيجمع بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز. اقرأ أكثر ⮕

الدوري الإنجليزي.. تشكيل توتنهام لمواجهة كريستال بالاسأعلن الأسترالي أونج بوستيكوجلو، المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة كريستال بالاس، في المباراة التي تجمع بينهما في افتتاح منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز. اقرأ أكثر ⮕