توتنهام يتربع على عرش الدوري الإنجليزي بثنائية ضد كريستال بالاس

تربع فريق توتنهام، على عرش الدوري الإنجليزي، بعد فوزه على مضيفه فريق كريستال بالاس، بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى جمعتهما مساء الجمعة، على ملعب"سيلهرست بارك"، فى افتتاح مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء الشوط الأول من مواجهة كريستال بالاس ضد توتنهام، متوسط المستوى من جانب الفريقين، وفى الشوط الثاني افتتح جويل وارد، مدافع كريستال بالاس، التهديف لفريق توتنهام، فى الدقيقة 53، بالخطأ فى مرماه، بعدما حول تسديدة جيمس ماديسون، إلى شباكه.

وأضاف النجم الكوري الجنوبي هيونج مين سون، ثانى أهداف السبيرز، فى الدقيقة 66. وسجل المهاجم الغاني جوردان أيو، هدف كريستال بالاس الوحيد، فى الدقيقة الرابعة من الوقت بدلا من الضائع للمباراة. وبهذا الفوز رفع توتنهام رصيده إلى 26 نقطة، فى صدارة الدوري الإنجليزي، بينما توقف رصيد كريستال بالاس، عند 12 نقطة فى المركز الحادي عشر.جيش الاحتلال الإسرائيلي: المقذوف الذي سقط في مصر مرتبط بتهديد جويشهود لـ«القاهرة الإخبارية»: طائرات مصرية تحلق فوق نويبع وطابا منذ الفجر headtopics.com

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