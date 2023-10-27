توتنهام يحقق فوزًا مثيرًا على كريستال بالاس ويواصل تصدره للبريميرليج

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام هوتسبير، فوزًا مهمًا على نظيره فريق كريستال بالاس، بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

والتقى نادي توتنهام هوتسبير أمام نظيره فريق كريستال بالاس، ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.افتتح التسجيل لمصلحة نادي توتنهام هوتسبير اللاعب جويل وارد في الدقيقة 53 من الشوط الثاني بالخطأ في مرماه، ثم أضاف هيونج مين سون هدف السبيرز الثاني في الدقيقة 66، قبل أن يسجل جوردان أيو هدف كريستال بالاس الوحيد في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع من عمر المباراة.

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