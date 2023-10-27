توتنهام يعزز صدارة الدوري الإنجليزي بثنائية ضد كريستال بالاس.. فيديو

واصل توتنهام، انتصاراته فى الدوري الإنجليزي، بعد تخطيه مضيفه فريق كريستال بالاس، بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى جمعتهما مساء الجمعة، على ملعب "سيلهرست بارك"، فى افتتاح مباريات الجولة العاشرة من

وجاء الشوط الأول من مواجهة كريستال بالاس ضد توتنهام، متوسط المستوى من جانب الفريقين، ولم تسنح فرص خطيرة للجانبين، خلال أول 45 دقيقة من اللقاء. وفى الشوط الثاني افتتح جويل وارد، مدافع كريستال بالاس، التهديف لفريق توتنهام، فى الدقيقة 53، بالخطأ فى مرماه، بعدما حول تسديدة جيمس ماديسون، إلى شباكه. وسجل المهاجم الغاني جوردان أيو، هدف كريستال بالاس الوحيد، فى الدقيقة الرابعة من الوقت بدلا من الضائع للمباراة.

ورفع توتنهام رصيده إلى 26 نقطة، فى صدارة الدوري الإنجليزي، بينما توقف رصيد كريستال بالاس، عند 12 نقطة فى المركز الحادي عشر. المتحدث العسكرى: طائرة موجهة مجهولة الهوية وراء حادث طابا.. headtopics.com

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