تواصل جامعة طنطا إطلاق قوافلها التنموية الشاملة لخدمة المجتمع

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق واصلت جامعة طنطا اطلاق قوافلها التنموية الشاملة ضمن أنشطتها ل خدمة المجتمع بالمبادرة الرئاسية"بداية جديدة لبناء الإنسان" وبالتنسيق مع الانبا بولا مطران طنطا وتوابعها، ومؤسسة"حياة كريمة" والأجهزة التنفيذية بمحافظة الغربية.

شهدت القافلة زيارة مؤسسة الفلك لابطال متلازمة داون، حيث تم تقديم خدمات طبية في علاج الأسنان. لأطفال مؤسسة الفلك.

جامعة طنطا قوافل تنموية خدمة المجتمع علاج مجاني مؤسسة الفلك

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