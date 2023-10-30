تنمية سيناء.. «السكة الحديد» تعود إلى أرض الفيروز بعد سنوات من التوقف

.. هذا هو الهدف الاستراتيجي للقيادة السياسية خلال الفترة الحالية، والتي شددت على ضرورة وأهمية إعادة إحياء جميع المشروعات على أرض الفيروز تطبيقًا لاستراتيجية التنمية الشاملة.بعد سنوات من التوقف، حيث يتم تنفيذ مشروع إعادة تأهيل وتطوير خط السكة الحديد الفردان / بئر العبد بطول 100 كم.
كما يتم إشاء الجسر الترابي لخط بئر العبد العريش بطول 81، وكذلك إنشاء الجسر الترابي لخط العريش / النخل / التمد / طابا بطول 275 كم. إضافة إلى ذلك، يتم تنفيذ خط سكة الحديد من بالوظة حتي ميناء شرق بورسعيد بطول ٤٤ كم ( حيث يتم إحلال وتجديد الجزء الموجود بهذا القطاع بطول حوالي 24 كم من غربلة بازلت ودك السكة)، مع إنشاء جسور جديدة وتركيب سكة جديد بطول 20 كم وصولا إلى ميناء شرق بورسعيد بهدف ربط ميناء شرق بورسعيد بخطوط شبكة السكة الحديد لتعظيم نقل البضائع عن طريق النقل السككي.
كما يتم تجديد واستعادة كفاءة محطات السكة الحديد هناك، حيث أنهت الشركة القابضة للطرق والكباري التابعة لوزارة النقل أعمال تجديد محطتي بئر العبد، كما يتم تطوير الطريق الواصل بين الطريق الساحلي والمحطة ليصبح طريق مزدوج 3 حارات بكل اتجاه والقنطرة شرق وجاري العمل لاستعادة كفاءة وتجديد المحطات الأخرى مثل وجلبانة ورمانة وبالوظة. headtopics.com
وكذلك يتم إنشاء محطة جديدة في العريش لخدمة الركاب، بالإضافة إلى مد الخط الى ميناء العريش لخدمة نقل البضائع، فضلًا عن إنشاء انشاء محطات ركاب جديدة مثل محطة"سلام مصر" ومحطة 30 يونيو لخدمة لخدمة المواطنين بهذه المناطق.
وكذلك تتم تجارب التحميل على الكوبرى القائم كوبرى الفردان والذي تم الانتهاء من إعادة تأهيله، وهو كوبري معدني بطول ٦٤٠ متر يتكون من جزئين يمر أعلى قناة السويس، وتم الانتهاء من إنشائه فى ٢٠٠١ وهو يربط خطوط السكك الحديد غرب قناة السويس بسيناء وذلك لتعظيم التنمية بشبه جزيرة سيناء وزيادة معدل نقل الركاب والبضائع بين الوادى وسيناء. headtopics.com