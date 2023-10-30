تنمية سيناء| ميناء العريش.. بوابة جديدة تنعش حركة التجارة

ميناء العريش.. حلم طال انتظاره منذ عودة هذه البقعة الغالية من أرضنا إلى حضن الدولة المصرية، قبل 50 عامًا أو يزيد، ظلت على حالها حتى جاء الرئيس عبد الفتاح السيسي وخاض دروبًا من التطهير إلى التعمير، وتحولت سيناء إلى جنة خضراء في شمال شرق مصر.

وما هي إلا بضع سنوات، منذ وضع الخطة الإستراتيجية لتطوير سيناء، حتى رأى الشعب المصري تنفيذ المشروعات واقعًا يلمسه كل ذي بصر وبصيرة، فقد امتلأت الأسواق في داخل البلاد وخارجها بمنتجات سيناء وتحولت إلى مصدر دخل ينعش الخزائن ويفتح أبواب الرزق.سارت الدولة في خطتها التنموية في سيناء بشكل أفقي، بدأت من الزراعة واتجهت إلى الصناعة ووصلت إلى التصدير وربطت بينهما شبكة من الطرق والكباري إلى جانب عودة السكة الحديد إلى شريان الحياة من جديد، بعد أن توقف قبل سنوات طوال.

ومن بين المشروعات التنموية في سيناء بجانب تطوير خط السكك الحديد، مشروع ميناء العريش الذي يتم تطويره وتوسعته ليصبح ميناء دولي محوري مرتبط بشبكة خطوط السكك الحديدية، ويعتبر هذا الميناء أحد المكونات الرئيسية للممر اللوجيستي المتكامل «العريش / طابا»، والذي يبدأ من ميناء العريش البحري حتي ميناء طابا البحري ويربط بينهما خط سكك حديد «العريش / طابا» وهو امتداد لخط «الفردان / بئر العبد / العريش» مروراً بمنطققة الصناعات الثقيلة في وسط سيناء. headtopics.com

بالإضافة إلى إنشاء 3 مناطق لوجستية أخرى في بئر العبد والطور ورأس سدر، حيث تقوم الدولة بمشروع كبير لتنمية سيناء وهو مشروع إعادة تأهيل وتطوير انشاء خط «الفردان، شرق بورسعيد / بئر العبد / العريش / طابا» بطول 500 كم.

وسيساهم هذا الخط في نقل الركاب والبضائع وخدمة التجمعات السكنية والصناعية بسيناء عن طريق ربط المصانع بوصلات سكك حديدية ثم التصدير عبر ميناء العريش وطابا إلي الخارج وحيث يرتبط هذا الخط مع شبكة السكك الحديدية بأنحاء الجمهورية. headtopics.com

وفي تصريحات له، أكد وزير النقل الفريق كامل الوزير، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وجه بزيادة التعويض المقدر من قبل الجهات الحكومية المختصة لمن لم يحصلوا على التعويض في المرحلتين الرابعة والخامسة بنسبة 40 % بمحيط ميناء العريش، بالإضافة إلي حصول المواطنين علي المخلفات الخاصة بهدم المباني لكي يتم الاستفادة من عائد بيع مكوناتها.

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