تنقل قنوات أون تايم سبورتس مباريات بطولة كأس العالم لأندية كرة اليد التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 27 سبتمبر إلى 3 أكتوبر

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أسفرت قرعة الكرة اليد التي أقيمت بمدينة العلمين الجديدة والتى ستستضيفها مصر فى العاصمة الإدارية الجديدة شهر سبتمبر المقبل عن وقوع الأهلى بالمجموعة الثانية بجانب كلا من، برشلونة وجامعة سيدنى وفقا لاختياره كمنظم للبطولة .وشهد شهر مايو الماضي حفل توقيع استضافة مصر لـ سوبر جلوب كرة اليد وبطولة العالم للقارات بقصر عابدين بتنظيم الشركة المتحدة واتحاد كرة اليد، وتحت إشراف الاتحاد الدولى للعبة، لتواصل مصر استضافتها ورعايتها للأحداث والبطولات العالمية في مختلف الألعاب الرياضية.
وشهد حفل التوقيع حضور كل من الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، ومسئولى الشركة المتحدة للرياضة المتمثلة فى رئيس الشركة محمد يحيى لطفى، ونائبه سيف الوزيرى، ومسئولى اتحاد اليد برئاسة محمد الأمين.
كرة اليد بطولة كأس العالم مصر أون تايم سبورتس سوبر جلوب
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