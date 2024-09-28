تنظيم العديد من الفعاليات والأنشطة للشباب في مختلف المحافظات

، عدد من الفاعليات والأنشطة، منها تدريبات مشوارى "تنمية المهارات الحياتية" للنشء بمركز شباب خاطر فى بيلا، للمرحلة العمرية من 10 سنوات حتى 14 بمشاركة 30 طليعا، ونظمت رحلة لزيارة المعالم السياحية بمدينة الاسكندرية، بمشاركة 50 شابا وفتاة خطة نشاط الإدارة العامة، كما نظم مركز شباب العباسية التابع لإدارة شباب الرياض، ندوة الذكاء الإصطناعي وعدة فاعليات بمشاركة 50 عضوا من أعضاء المركز، ضمن قوافل القطاعات الحكومية المتعددة.

كما شارك لاعبو تنس الطاولة بدسوق "براعم المشروع" فى جلسة المعد النفسي بمركز دسوق، ضمن فاعليات ضمن المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان برعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وتوجيهات الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ. قال الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، إن برنامج مشوارى يقدم ورشه التدريبية للنشء والشباب ضمن حزمة تدريبية لبرامج الإدارة المركزية لتمكين الشباب ومنها برنامج المشورة المهنية ونادى البحث عن وظيفة وبرامج طور وغير وأندية السكان وغيرها لتطوير وتنمية مهارات النشء والشباب، بإشراف منال جمال، رئيس الإدارة المركزية، وجيهان رشوان مدير عام إدارة ريادة الأعمال والمشروعات الناشئة بوزارة الشباب والرياضـة، مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب.

فى سياق متصل، أكد فتحي عبد العال، وكيل وزارة الطب البيطري بكفر الشيخ، أنه تم تنفيذ القافلة البيطرية بقرية العباسية بمركز الرياض بالإضافة إلى 11 قافلة أخرى بجميع مراكز المحافظة بتواجد جميع مديري الإدارات الخارجية كل في مركزه، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتكليف من اللواء دكتور علاء عبد المعطى محافظ كفر الشيخ.

وأضاف عبد العال، تم تقديم 83 ألف معاملة بيطرية على الحيوانات، وضبط 8 أطنان لحوم وأسماك ودواجن ما بين فاسدة ومجهولة المصدر، وذبح خارج المجازر الحكومية منذ بداية المبادرة الرئاسية حتى اليوم السبت، الموافق 28 سبتمبر.الحكومة تنفى إصدار قرار بتحصيل قيمة برامج رحلات العمرة بالدولارالزمالك ينشر صورة زيزو والكأس ويعلق: استيقظ الشخص الذي فاز بالسوبر الأفريقيانفجارات ضخمة تهز إسرائيل..

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