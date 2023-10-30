تنظيم تدريبات بمجال ريادة الأعمال يستفيد منها 300 سيدة فى أسوان

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، قيام فرع المجلس القومى للمرأة، باستكمال تنظيم سلسلة الدورات التدربيية لريادة الأعمال والتى استمرت على مدار يومين واستهدفت تدريب 300 سيدة وفتاة بمركز أسوان، وذلك استمراراً لتنفيذ فعاليات المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة هدى مصطفى مقرر فرع المجلس القومى للمرأة في تصريحات صحفية، أن الدورات التدريبية يتم تنظيمها تحت رعاية محافظ أسوان وتهدف إلى التدريب على العديد من الموضوعات الهامة منها التوعية المالية وكيفية التخطيط والتسويق الجيد، بالإضافة إلى رفع الوعى بالمفاهيم الأساسية لريادة الأعمال كالابتكار وإدارة الوقت والمسؤوليات وتحديد الأولويات، فضلاً عن كيفية التمويل والإدارة الجيدة للمشروعات.

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