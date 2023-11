تنظيم قافلة طبية مجانية بقرية طهنا الجبل فى المنيا ضمن 'حياة كريمة'

وأوضح الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا أن القافلة تضم العديد من التخصصات منها "الأطفال - الباطنة - الجراحة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر - الرمد - الأنف والأذن"، بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين، مع تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان وتحويل الحالات التى تحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات، مشيرا إلى أن هذه القوافل الطبية تأتى ضمن الجهود التى تبذلها وزارة الصحة فى توفير الرعاية الصحية للمواطنين فى نطاق المحافظة.

