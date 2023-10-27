تنظيم داعش يتبنى تفجير المركز التجاري في كابول

تبنى تنظيم داعش مساء الجمعة اعتداء بواسطة قنبلة خلف أربعة قتلى الخميس في مركز تجاري في العاصمة الأفغانية كابول.

وقال التنظيم المتطرف في بيان نقلته وكالة أعماق التابعة له، إن “التفجير تم بحقيبة مفخخة تمكّن مقاتلو داعش من إدخالها إلى قاعة يتجمع فيها الشيعة في حي دشت برجي غربي العاصمة الأفغانية”.وقع في مركز تجاري في حيّ تقطنه أغلبية شيعية، بحسب ما أعلنت الشرطة الأفغانية.وقع في حيّ دشت برجي الذي ينتمي أغلبية سكانه إلى طائفة الهزارة الشيعية، وهي أقلية في البلد السنّي.وأوضح المتحدث أن الجرحى التسعة نقلوا إلى المستشفى، من دون تفصيل مدى خطورة إصاباتهم.

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