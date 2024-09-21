تنطلق فعاليات حفل الأسبوع الثقافي بمناسبة الذكرى العاشرة لإفتتاح المركز الثقافى الكورى في مصر

تنطلق فعاليات حفل الأسبوع الثقافى بمناسبة الذكرى العاشرة لإفتتاح المركز الثقافى الكورى في مصر، وذلك فى الثامنة مساء الأحد ٢٢ سبتمبر على المسرح الكبير ب

يتضمن البرنامج عرضًا موسيقيًا، تحت شعار k- sound، تحييه فرقة لى نالتشى التى تجمع بين موسيقى البانسوري الكورية التقليدية وأسلوب البوب الحديث.

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