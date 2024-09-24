تنسيق الجامعات: ظهور نتائج تحويلات تقليل الاغتراب خلال ساعات

تعلن وزارة ال تعليم العالي والبحث العلمي نتيجة مرحلة تحويلات تقليل الاغتراب بتنسيق الجامعات 2024 خلال ساعات على موقع التنسيق الإلكتروني.

وأتاحت وزارة التعليم العالي التقديم في تقليل الاغتراب لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة 2024 خلال الفترة من يوم الجمعة الموافق 20 سبتمبر 2024 حتى يوم الأحد الموافق 22 سبتمبر 2024 عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني. ونوهت وزارة التعليم العالي بأن التحويل غير المناظر في مرحلة تقليل الاغتراب بتنسيق الجامعات 2024 يكون باستيفاء الحد الأدنى للكلية المُراد التحويل إليها.

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