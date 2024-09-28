تنبؤات الطقس: رياح قوية و أمواج مرتفعة على الشواطئ المصرية

على بعض شواطئ السلوم ومطروح والعلمين والإسكندرية وسرعة الرياح تتراوح بين 40: 50 كم فى الساعة وارتفاع الأمواج من 2: 2.5 متر .

وقالت إنه من المتوقع أن يشهد اليوم شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية تكون كثيفة أحيانا إلى السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء. وأضافت أنه من المتوقع أن يشهد اليوم رياح معتدلة تنشط أحياناً على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد على فترات متقطعة، مع وجود فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق متفرقة وفترات متقطعة على مناطق من السلوم مطروح .

رياح قوية أمواج مرتفعة شواطئ مصر شبورة مائية تنبؤات الطقس

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