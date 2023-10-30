تنبأ بهجوم حماس منذ 2016.. ليبرمان يحذر من حزب الله ويدعو لإجراءات أقوى

حث وزير الدفاع الإسرائيلي السابق ورئيس حزب"إسرائيل بيتنا"، أفيجدور ليبرمان، اليوم الاثنين، على ضرورة اتخاذ إجراءات أقوى ضد حزب الله في لبنان، محذرا من أن التنظيم اللبناني المتحالف مع المقاومة الفلسطينية يعتزم توسيع الأعمال العدائية ضد إسرائيل.

وقال وزير الدفاع السابق المتشدد:"أنا حقا أعترض على مثل هذه التصريحات"، مضيفا أنه يعتقد أن القوة التي تدمر نقاط المراقبة الإسرائيلية بشكل منهجي"لديها نية للهجوم". وتابع:"لا يمكننا إنهاء حرب دون إجلاء حزب الله إلى ما وراء نهر الليطاني"، مضيفا أنه"لن يعود أحد إلى تلك القرى" بالقرب من الحدود مع إسرائيل، التي تم إجلاؤها الآن إلى حد كبير من قبل اللبنانيين.

ووفقا لصحيفة"تايمز أوف إسرائيل"، تنذر الوثيقة، التي نشرت صحيفة يديعوت أحرونوت اليومية أجزاء منها هذا الصباح، بشكل مخيف بالعديد من تفاصيل هجوم 7 أكتوبر وتشير إلى أن المسؤولين الإسرائيليين كانوا على علم لعدة سنوات بإمكانية مثل هذا الهجوم على حماس، ولكن يبدو أنهم لم يأخذوا التحذيرات على محمل الجد بما فيه الكفاية. headtopics.com

وذكرت الوثيقة أنه"بالإضافة إلى الأذى الجسدي الذي سيعاني منه الإسرائيليين، سيؤدي هذا أيضا إلى ضرر كبير لمعنويات ومشاعر مواطني الاحتلال".

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