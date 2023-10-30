تموين الأقصر تحرر 46 محضرا وتضبط 47 شيكارة دقيق قبل بيعها بالسوق السوداء

، بقيادة الدكتور تامر صلاح مختار وكيل الوزارة، حملات تموينية مكثفة نجحت فى تحرير 36 محضر ومخالفة تموينية متنوعة للمخابز والمحلات، كما تم ضبط 47 شيكارة دقيق قبل بيعها بالسوق السوداء، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

وأكد وكيل تموين الأقصر، فى بيان صحفى، إنه شملت الحملات متابعة أصحاب المخابز البلدية بالقرارات والقوانين التموينية، وأسفرت الحملة عن ضبط صاحب مخبز سياحى لإدارته مخبز بدون ترخيص من الجهات المختصة، ولحيازته وإستخدامه دقيق بلدى مدعم خاص بالمخابز البلدية والمضبوطات، وذلك بإجمالى عدد 5 شيكارة دقيق بلدى زنة الشيكارة 50 كجم وذلك بناءاً على الشكوى الواردة للمديرية من أحد المواطنين، وتحرير عدد 3 محضر عدم إعلان عن الأسعار، ومحضر لمخبز قام بالتصرف فى عدد 7 شيكارة دقيق بلدى من الحصة الخاصة بالمخبز،...

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