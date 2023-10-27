تمهيدًا للهجوم البري.. قصف عنيف غير مسبوق على غزة 'تغطية خاصة'

كتب- إسلام لطفي: شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي، هجومًا وقصفًا عنيفًا غير مسبوق على قطاع غزة، وذلك بعد مرور 3 أسابيع على العدوان الذي تشنه تل أبيب على القطاع والمدنيين، وراح ضحيته أكثر من 7 آلاف شهيد وآلاف المصابين.وتصدت المقاومة الفلسطينية لتوغل بري إسرائيلي في بيت حانون وشرق البريج واشتباكات عنيفة تدور على الأرض، وفق ما أعلنت وسائل إعلام فلسطينية.

وتوغلت دبابات الاحتلال الإسرائيلي شرق مدينة ‎بيت حانون شمال ‎قطاع غزة، علاوة على ما أعلنه جيش الاحتلال أن طائراته تشن هجمات مكثفة وغير مسبوقة على كافة أرجاء قطاع غزة.ويتزامن مع القصف العنيف ودخول الدبابات الإسرائيلية إلى غزة، شهدت فلسطين انقطاع الاتصالات والإنترنت بالكامل.ويواصل "مصراوي" تغطيته الحية والمباشرة للأحداث في فلسطين والهجوم الإسرائيلي على غزة والمدن الفلسطينية، لا سيما تخصيصه قسمًا كاملًا يحوي جميع الأخبار المتعلقة بفلسطين.

قصف عنيف ومتواصل على غزة.. تقارير إسرائيلية: بدء الهجوم البريقصف عنيف ومتواصل على غزة تقارير إسرائيلية بدء الهجوم البري | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

قصف عنيف ومتواصل على غزة.. تقارير إسرائيلية: بدء الهجوم البريقصف عنيف ومتواصل على غزة تقارير إسرائيلية بدء الهجوم البري | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

قصف عنيف ومتواصل على غزة.. تقارير إسرائيلية: بدء الهجوم البريقصف عنيف ومتواصل على غزة تقارير إسرائيلية بدء الهجوم البري | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

عاجل.. قصف جوي ومدفعي غير مسبوق على غزة تزامنا مع قطع الاتصالات والإنترنتانقطعت الاتصالات والإنترنت بشكل كامل عن مناطق واسعة بقطاع غزة، بالتزامن مع قصف إسرائيلي غير مسبوق. اقرأ أكثر ⮕

وفا : شهداء ومصابون في غارات مكثفة للاحتلال على قطاع غزةعرضت فضائية “ اكسترا نيوز ” تقريرا عن ارتفاع اعداد الشهداء والمصابون في قصف عنيف على قطاع غزة . اقرأ أكثر ⮕

غارات عنيفة وغير مسبوقة.. غزة تتعرض للقصف الإسر ائيلي.. بث مباشرتعرضت غزة لقصف إسرائيلي عنيف وغير مسبوق مع انقطاع الاتصالات، حيث شن طيران الاحتلال الإسرائيلي في الساعة الأخيرة، غارات عنيفة وغير مسبوقة على قطاع غزة، ما أدى إلى انقطاع شبكات الاتصالات والإنترنت. اقرأ أكثر ⮕