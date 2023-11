تليفزيون اليوم السابع يرصد الاستعدادات النهائية قبل افتتاح محطة مترو جامعة الدول

جولة فى محطة مترو جامعة الدول.. تخدم شوارع شهاب وسوريا ومحيى الدين أبوالعز ونادى الصيد وميدان مصطفى محمود.. تضم 18 سلما كهربائيا ومؤهلة لذوى الهمم.. ووزارة النقل تبدأ التشغيل التجريبى دون جمهور.. صور وفيديوبالعلم والكوفية الفلسطينية.. جماهير الأهلى تدعم غزة قبل مباراة صن داونز..

YOUM7: جماهير تحرك الصخر.. الأهلي بقوته الضاربة أمام صن داونزتغطية جديدة قدمها تليفزيون اليوم السابع أعدها وقدمها الزميل محمد عراقي حول مساندة جماهير الأهلى لناديها قبل المباراة المرتقبة مع صن داونز.

YOUM7: سقوط 400 شهيد وجريح.. مجزرة إسرائيلية جديدة بمعسكر جباليا.. فيديوتغطية جديدة قدمها تليفزيون اليوم السابع حول ما أعلنته بعض المصادر الصحفية الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، عن استشهاد وإصابة أكثر من أربعمائة فلسطينيا في مجزرة إسرائيلية بشعة بحق المدنيين.

YOUM7: تفاصيل بيان مصر بشأن إدانة الاستهداف الإسرائيلى لمخيم جباليا فى غزة.. فيديوقدم تليفزيون اليوم السابع تغطية جديدة حول إدانة جمهورية مصر العربية بأشد العبارات في بيان صادر لها عن وزارة الخارجية اليوم

YOUM7: الأهلى فى مواجهة نارية اليوم أمام صن داونز فى الدورى الأفريقى.. فيديوبث'تليفزيون اليوم السابع'، تغطية خاصة من إعداد تقديم منة يحيي، والتي استعرض خلالها أنه يستقبل فريق الأهلى اليوم فى الثامنة مساءً، نظيره صن داونز الجنوب أفريقى على إستاد القاهرة الدولى.

YOUM7: حصاد الوزارات.. النقل: إيراد السكة الحديد 20 مليون جنيه يوميا ومشكلتنا مع الضواحىشهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:

YOUM7: حصاد الوزارات.. الصحة: تحويل 16 مصابا فلسطينيا للمستشفيات المجهزة بشمال سيناءشهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:

