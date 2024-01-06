كشفت وزارة الزراعة عن وجود تلاعب في أسعار تقاوى البطاطس، حيث ارتفعت الأسعار بمقدار 50 ألف جنيه للطن خلال أسبوعين فقط. وأعرب المنتجون عن استيائهم من هذا الارتفاع غير المفهوم، مشيرين إلى أن الكمية المتاحة من التقاوى تكفى لتلبية كل الاحتياجات.





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