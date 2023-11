تكريم عدد من القيادات التنفيذية ومشايخ قبائل جنوب سيناء لتميزهم.. صور

وجاء المكرمون كالتالي: محمد محمود حسن رئيس مدينة طابا، واللواء مصطفى عابدين رئيس مدينة نويبع، والشيخ السيد يوسف غيط مدير مديرية أوقاف جنوب سيناء، والشيخ إسماعيل الراوي مستشار المحافظ لشؤون المساجد، والدكتور محمد عبد الجواد محمد مدير فرع هيئة الاسعاف المصرية بجنوب سيناء، والشيخ طلال جمعة من عواقل مدينة نويبع، وأحمد سليم من عواقل مدينة نويبع.

كان العقيد غريب عبد الحافظ، المتحدث العسكرى للقوات المسلحة، أكد سقوط إحدى الطائرات الموجهة بدون طيار مجهولة الهوية، الأسبوع الماضي بجوار أحد المباني بجانب مستشفى طابا. أسفر الحادث عن إصابات طفيفة لعدد 6 أفراد وتم خروجهم من المستشفى بعد تلقي الإسعافات اللازمة، والحادث قيد التحقيق بواسطة لجنة مختصة من الجهات المعنية.

وكان اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور شوقي إبراهيم علام مفتي الجمهورية، قد افتتحوا الجمعة الماضية، مجمع مسجد الصديق الإسلامي أحدث تحفة معمارية بمدينة نويبع وأكبر مسجد بها، وجرى نقل شعائر صلاة الجمعة منه على الهواء مباشرة؛ وذلك في إطار الاحتفالات باليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر المجيد.

ويقع مجمع مسجد الصديق الإسلامي” بمدينة نويبع على الطريق الدولي الرابط بين نويبع وطابا وتبلغ المساحة الكلية للمسجد 5000 متر مربع. وجرى تخصيص قطعة الأرض من أملاك الدولة بالمجان لصالح وزارة الأوقاف لإقامة المسجد وملحقاته. وتبلغ مساحة المسجد 900 متر مربع، وباقي المساحة عبارة عن زراعات وأعمال اللاندسكيب، ويضم دار تحفيظ قرآن ومركز ضيافة.

ويخدم نحو 10 آلاف مواطن من أهالي نويبع. وتبلغ التكلفة الإجمالية نحو 21 مليون جنيه مناصفة بين الوزارة الأوقاف ومحافظة جنوب سيناء. كما يضم المسجد 4 مآذن، وقبة كبيرة ويحيط بها مجموعة من القباب الصغيرة.

