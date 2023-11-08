تكريم أحمد عاشور من قبل نادي الزمالك

جاء ذلك في حضور الدكتور حسام المندوه أمين الصندوق، وقام الثنائي بتكريم أحمد عاشور ومنحه درع النادي تقديرا لمجهوداته التي قام بها مع الفريق، بعدما قاد المدير الفني فريق الكرة الطائرة للتتويج ببطولتي الدوري والكأس خلال الموسم الماضي. وأعرب مجلس إدارة نادي الزمالك عن أمنياته بالتوفيق لأحمد عاشور في خطوته المقبلة، خاصة وأنه من أحد أبناء النادي وسيظل باب الزمالك مفتوح له في أي وقت.

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