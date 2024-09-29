تقييم أمريكي: استعداد إسرائيل لاجتياح بري محدود للبنان

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أفادت شبكة"سي إن إن" نقلا عن مسؤولين أمريكيين بأن واشنطن تعتقد أن إسرائيل تستعد"لاجتياح بري محدود" لأراضي لبنان، لكنها لم تتخذ القرار بعد بشأن إطلاق العملية. وأشار المسؤولون إلى أن هذا التقييم مبني على البيانات حول تعبئة القوات الإسرائيلية وتطهير المناطق في ما قد يكون تحضيرا لشن العملية البرية. وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بيتر ليرنر قد صرح في وقت سابق من يوم السبت بأن الجيش يستعد لاجتياح بري، لكن ذلك سيناريو من السيناريوهات المحتملة التي لا تزال قيد الدراسة.ويأتي ذلك على خلفية الضربات المكثفة على الضاحية الجنوبية لبيروت ومواقع أخرى، التي أسفرت عن مقتل الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصر الله وعدد من القياديين الآخرين في الجماعة.

إسرائيل لبنان اجتياح حزب الله وقف إطلاق النار

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