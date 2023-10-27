تقسيم الشرق الأوسط.. تداعيات الاجتياح البري في قطاع غزة

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أحمد موسى يكشف كارثة في الحرب على غزة.. أسلحة محرمةكشف الإعلامي أحمد موسى، موقف الولايات المتحدة وإسرائيل من تنفيذ وبدء الاجتياح البري في قطاع غزة. اقرأ أكثر ⮕

إسرائيل تحدد موقفها من الاجتياح البري الشامل لغزة بعد التوغل المفاجئوافقت إسرائيل على تأجيل تنفيذ الهجوم البري الشامل على قطاع غزة في الوقت الحالي. الاجتياح البري الشامل لغزة وحسب صحيفة 'وول ستريت جو اقرأ أكثر ⮕

تقارير إعلامية غربية: إسرائيل سوف تستخدم غاز الأعصاب أثناء الاجتياح البري لغزةأفادت تقارير إعلامية غربية، أن إسرائيل سوف تستخدم غاز الاعصاب اثناء الاجتياح البري لقطاع غزة. اقرأ أكثر ⮕

تقارير إعلامية غربية: إسرائيل ستستخدم غاز الأعصاب أثناء اجتياح غزةأكدت تقارير إعلامية غربية، أن إسرائيل ستستخدم غاز الأعصاب أثناء الاجتياح البري لقطاع غزة. اقرأ أكثر ⮕

أسبوع الدم والنار.. قواعد أمريكا العسكرية تواجه 13 هجوما فى 7 أيام.. 'البنتاجون' يدرس إجلاء عائلات العسكريين من الشرق الأوسط.. وزير الدفاع يكلف بـ'تكثيف التأمين'.. ومخاوف من تداعيات الحرب فى غزةبوتيرة متزايدة، تتعرض الأهداف الأمريكية في الشرق الأوسط وبمقدمتها القواعد العسكرية للاستهداف، وسط حالة من القلق تنتاب البنتاجون والبيت الأبيض من تداعيات الحرب التي تشنها قوات الاحتلال ضد قطاع غزة. اقرأ أكثر ⮕

ماذا لو سقطت فلسطين بهجمات الاحتلال؟ وزير الخارجية السوداني الأسبق يوضحكشف الدكتور السماني الوسيلة، وزير الخارجية السوداني الأسبق، تفاصيل الاجتياح البري والمخطط الصهيوني لمحو قطاع غزة وإبادة الشعب الف اقرأ أكثر ⮕