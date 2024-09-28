تقرير القاهرة الإخبارية: اجتماع فريق بايدن لمناقشة الوضع في الشرق الأوسط وإسرائيل تشن غارة جوية على بيروت

أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها بأن بوليتيكو عن مسؤول أمريكي قالت إن فريق بايدن قرر عقد اجتماع اليوم لمناقشة الوضع في ال شرق الأوسط ، ورد واشنطن الأولي على اغتيال نصر الله إيجابي رغم جهود إقناع إسرائيل بوقف هجماتها.

وأفادت القناة بأن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قال إن واشنطن كانت تعلم بتفجير إسرائيل أجهزة الاتصالات في لبنان. ونفذ جيش الاحتلال غارة جوية على محيط منطقة الجاموس في ضاحية بيروت الجنوبية، وأظهر بث مباشر من "رويترز" سحابة كثيفة من الدخان تتصاعد فوق بيروت، بعد أن قال سكان إنهم سمعوا دوّي انفجار قوي.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن الغارة على الضاحية الجنوبية لبيروت استهدفت اجتماعا لقيادات مهمة في حزب الله، فيما أكد مسؤول أمني إسرائيلي أنه "إذا نجحت عملية الاغتيال ستكون زلزالًا لحزب الله". من جانبه قال مسؤول إسرائيلي، إن إسرائيل دخلت مرحلة جديدة في الحرب، مشيراً إلى أن تل أبيب تواصل ملاحقة "حزب الله" اللبناني، حسبما أورد موقع "يديعوت أحرونوت".الحكومة تنفى إصدار قرار بتحصيل قيمة برامج رحلات العمرة بالدولارالزمالك ينشر صورة زيزو والكأس ويعلق: استيقظ الشخص الذي فاز بالسوبر الأفريقيانفجارات ضخمة تهز إسرائيل.. وجيش الاحتلال: جارى التحقيق

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