تقرير.. ارتفاع أسعار الذهب العالمية والأوقية تتخطي الـ2000 دولار

، وقفزت الأوقية ببورصة الذهب، اليوم الجمعة، 27 أكتوبر، لتتخطى حاجز ال 2000 دولار، وتسجل 2004 دولارات، بعدإغلاق سابق عند مستوى 1984 دولار، عقب صدور مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكي، لتتجاوز أرباحها 20 دولارًا، قبل قليل من ختام تعاملاتها الأسبوعية.

وشهدت أسعار الذهب العالمية على مدار التداول على الأوقية بورصة الذهب خلال الأسبوع الجاري، والذي أوشك على الانتهاء عدد من التقلبات السعرية ما بين الصعود والهبوط، متأثرة بصدور بيانات اقتصادية جديدة بالولايات المتحدة الأمريكية، من شأنها التأثير على توجه السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي خلال الفترة المقبلة، وتعد مؤشرات واحة بشأن مصير أسعار الفائدة ، و الذي سيحسم خلال الاجتماع المقبل.

حيث صدرت أمس بيانات إعانات البطالة الأسبوعية والناتج المحلي والسلع المعمرة، والتي جاءت مخالفة للتوقعات، ومحفزة لاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على الاستمرار في سياسته النقدية المتشددة. وارتفع الناتج الإجمالي المحلي الأمريكي الربع سنوي بنسبة 4.9%، بينما كانت تشير توقعات الخبراء إلى 4.3%، و سجل بالقراءة السابقة نموًا قدره 2.1%. headtopics.com

وأيضا ارتفعت طلبات إعانات البطالة بالولايات المتحدة إلى 210 ألف طلب، وهو ما جاء أعلى من توقعات الخبراء التي جاءت عند 208 آلاف، وسجلت القراءة السابقة 198 ألف .فيما سجلت طلبات السلع المعمرة الأساسية على أساس شهري في سبتمبر 0.5%، بينما كانت التوقعات عند 0.2%، فيما سجلت القراءة السابقة 0.4 %.

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