تقرير أمريكي: زعيم كوريا الشمالية يتدخل لدعم حماس

وذكرت الصحيفة أن هذا التقدير جاء وفقا لوكالة الاستخبارات في الدولة الجارة، كوريا الجنوبية، التي تقول أجهزة مخابراتها، «إن كيم جونغ أون ربما يفكر أيضا في بيع أسلحة إلى مجموعات مسلحة في الشرق الأوسط». وجاء نشر هذه المعلومات على لسان مشرعين في كوريا الجنوبية بعد أن تلقوا إحاطة بهذا الشأن من ممثلي وكالة الاستخبارات.

وكانت كوريا الشمالية باعت حماس قاذفات صواريخ مضادة للدبابات في الماضي، وثمة احتمالات بأنها قد تحاول تصدير أسلحة أكثر وسط الحرب في غزة التي دخلت يومها السادس والعشرين، طبقا لهؤلاء المسؤولين. وكان جيش كوريا الجنوبية قال إنه اعتمادا على الصور والفيديوهات المنشورة لهجوم حركة حماس المباغت وغير المسبوق على إسرائيل في 7 أكتوبر، فإن الحركة استخدمت أسلحة كورية شمالية متعددة.

لكن كوريا الشمالية نفت تلك المزاعم وقالت إنها"أخبار كاذبة"، وقالت بعد أيام من اندلاع الحرب إن إسرائيل هي التي تتحمل مسؤولية اندلاع القتال وسقوط الضحايا.ووصفت كوريا الشمالية ما جرى في المستشفى المعمداني بغزة بأنه"جريمة حرب بشعة وجريمة غير أخلاقية لا يمكن تصورها"، ونفت استخدام أسلحة لها في هجوم حماس، وقالت إن التقارير بهذا الشأن"محاولة من واشنطن لتحويل اللوم في الصراع عنها إلى دولة ثالثة".

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

AKHBARELYOM: من جديد..زعيم كوريا الشمالية يتضامن مع القضية الفلسطينيةأعرب زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون ،اليوم الأربعاء، عن تضامنه مع فلسطين وذلك عبر تغريدة كتبها بحسابه الرسمي بموقع 'اكس' أرفقها بصورة للعلم الفلسطيني جنبا إلى جنب مع علم كوريا الشمالية.

مصدر: akhbarelyom | اقرأ أكثر ⮕

جريدة الفجر: رويترز: زعيم كوريا الشمالية أصدر أوامر لإيجاد طرق لمساعدة الفلسطينيينأفادت وكالة رويترز، اليوم الأربعاء، بأن جهاز مخابرات كوريا الجنوبية، قال إن زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، أصدر أوامر لإيجاد طرق لمساعدة الفلسطينيين. ‏وقد أعلنت وسائل إعلامية، بدء دخول شاحنات المساعدات الإنسانية المحملة بمواد طبية وأدوية ومستلزمات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح.

مصدر: جريدة الفجر | اقرأ أكثر ⮕

ELBALADOFFICIAL: إعلام آسيوي: زعيم كوريا الشمالية يتحرك لمساعدة الفلسطينيينأفادت وسائل إعلام آسيوية، اليوم الأربعاء، بأن الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونج أون، أصدر أوامر بمحاولة مساعدة الفلسطينيين.

مصدر: ElBaladOfficial | اقرأ أكثر ⮕

ELBALADOFFICIAL: هنية: نحيي الشعوب العربية والإسلامية على وقوفهم لدعم غزةقال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، إسماعيل هنية، اليوم الأربعاء، نحيي الشعوب العربية والإسلامية على وقوفهم لدعم غزة.

مصدر: ElBaladOfficial | اقرأ أكثر ⮕

جريدة الفجر: تفاصيل خطيرة تكشفها 'نيويورك تايمز' عن ليلة 'طوفان الأقصى'نشرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، تقرير خطير لها، يوم الاثنين، تكشف فيه عن تفاصيل مثيرة عن ليلة (طوفان الأقصى) وهي ليلة هجوم حماس ضد إسرائيل، في السابع من أكتوبر الحالي.

مصدر: جريدة الفجر | اقرأ أكثر ⮕

YOUM7: تقرير أمريكى يسلط الضوء على دور مصر الدبلوماسى والتاريخى فى معالجة الحرب بغزةذكر تقرير لموقع 'أى آر إينسايدر' الأمريكى أنه فى خضم استمرار الحرب الناشبه بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، سلطت الأضواء على مصر..

مصدر: youm7 | اقرأ أكثر ⮕