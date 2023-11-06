تقرير عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر

قدّمت الإعلامية داليا أيمن، تقريرًا عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 6 نوفمبر2023. واستعرض التقرير، المذاع في برنامج «صباح البلد»، عبر فضائية"صدى البلد"، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأثنين. درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأثنين: العظمى الصغرى القاهرة 32 - 21 الإسكندرية 30 - 20 الإسماعيلية 33 - 19 الغردقة 34 -22 أسوان 37 - 23 سوهاج 35 - 20 المنيا 33 -17

:

YOUM7: درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 5/11/2023 فى مصرتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأحد، طقس حار نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد

مصدر: youm7 | اقرأ أكثر »

YOUM7: درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين 6/11/2023 فى مصرتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الإثنين، طقس حار نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد

مصدر: youm7 | اقرأ أكثر »

YOUM7: طقس الإسكندرية اليوم.. ارتفاع فى درجات الحرارة والعظمى تسجل 34 درجة.. صورتشهد محافظة الإسكندرية، اليوم السبت، حالة من ال طقس المعتدل في درجات الحرارة نهارا، مائل للبرودة ليلا وتسجل درجات الحرارة اليوم، العظمي 34 والصغرى تسجل 21درجة.

مصدر: youm7 | اقرأ أكثر »

ELBALADOFFİCİAL: توخوا الحذر.. الأرصاد الجوية: سقوط أمطار متوسطة رعدية على تلك المناطقكشفت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة ال طقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم.

مصدر: ElBaladOfficial | اقرأ أكثر »

جريدة الفجر: 'التزموا منازلكم'.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم الاثنين بجميع المحافظاتحالة ال طقس تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض اعتبارا من الخميس المقبل الموافق 9 نوفمبر 2023.

مصدر: جريدة الفجر | اقرأ أكثر »

ELBALADOFFİCİAL: الأرصاد تكشف عن موعد انتهاء الموجة الحارة.. فيديوقالت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك إستقرار في الاحوال الجوية، وهناك إرتفاع في درجات الحرارة عن المعدل الطبيعي لها بحوالي 2_3 درجة مئوية.

مصدر: ElBaladOfficial | اقرأ أكثر »