تقدم الحزب الاشتراكي الديمقراطي في انتخابات براندنبورج

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وأظهرت توقعات القناة الأولى أن الحزب الاشتراكي تقدم على حزب"البديل من أجل ألمانيا" بشكل طفيف، فيما أظهرت توقعات القناة الثانية أن الحزب الاشتراكي تقدم بشكل ملحوظ على الحزب اليميني الشعبوي الذي ظل يتصدر استطلاعات الرأي في الولاية على مدار فترة طويلة. وحسب هذه التوقعات، حصل الحزب الاشتراكي الذي ينتمي إليه رئيس حكومة الولاية ديتمار فويدكه على ما يتراوح بين 31% و32% ، وجاء البديل في المركز الثاني بنسبة تراوحت بين 29% و30% .وكشفت التوقعات عن خسارة كبيرة لحزب الخضر الذي حصل على نسبة تراوحت بين 5ر4% و5% ، وحصل اليسار على ما يتراوح بين 3% و4% ، وحصل حزب"الناخبون الأحرار" على نسبة تراوحت بين 5ر2% و7ر2% .

المانيا الانتخابات حزب المستشار براندنبورج الاتحاد الاشتراكي الديمقراطي

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