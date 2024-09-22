تقدم الحزب الاشتراكي الديمقراطي في انتخابات براندنبورج

تبدأ من 31 ألف جنيه.. أسعار محلات طُرحت للبيع بمدينة دمياط الجديدةمدبولي يتابع مستجدات تنفيذ المرحلة الأولى من تنمية رأس الحكمة وموقف التعويضات المقررة لأهالي المنطقةالحالة الصحية في أسوان ..
وأظهرت توقعات القناة الأولى أن الحزب الاشتراكي تقدم على حزب"البديل من أجل ألمانيا" بشكل طفيف، فيما أظهرت توقعات القناة الثانية أن الحزب الاشتراكي تقدم بشكل ملحوظ على الحزب اليميني الشعبوي الذي ظل يتصدر استطلاعات الرأي في الولاية على مدار فترة طويلة. وحسب هذه التوقعات، حصل الحزب الاشتراكي الذي ينتمي إليه رئيس حكومة الولاية ديتمار فويدكه على ما يتراوح بين 31% و32% ، وجاء البديل في المركز الثاني بنسبة تراوحت بين 29% و30% .وكشفت التوقعات عن خسارة كبيرة لحزب الخضر الذي حصل على نسبة تراوحت بين 5ر4% و5% ، وحصل اليسار على ما يتراوح بين 3% و4% ، وحصل حزب"الناخبون الأحرار" على نسبة تراوحت بين 5ر2% و7ر2% .
المانيا الانتخابات حزب المستشار براندنبورج الاتحاد الاشتراكي الديمقراطي
مصر أحدث الأخبار, مصر عناوين
Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.
مصدر: Shorouk_News - 🏆 13. / 53 اقرأ أكثر »
تزايد احتمالات إجراء انتخابات مبكرة فى كندا بعد سحب حزب رئيسي دعمه لترودوقال جاجميت سينج زعيم الحزب الديمقراطي الجديد المعارض في كندا، إن إجراء انتخابات مبكرة أصبح أكثر ترجيحاً الآن بعد أن فقد رئيس الوزراء جاستن ترودو دعم الحزب
مصدر: youm7 - 🏆 7. / 63 اقرأ أكثر »
النمسا: إجراء تعديلات بسياسة اللاجئين ضمن أولويات الحزب الاشتراكيأكد أندرياس بابلر رئيس الحزب الاشتراكي الاجتماعي الديمقراطي في النمسا إن مكافحة فقر الأطفال وزيادة ضرائب الثروة وسياسة الحياد المناخية النشطة من أبرز
مصدر: youm7 - 🏆 7. / 63 اقرأ أكثر »
مصدر: youm7 - 🏆 7. / 63 اقرأ أكثر »
مصدر: youm7 - 🏆 7. / 63 اقرأ أكثر »
مصدر: AlBawabaNews - 🏆 9. / 63 اقرأ أكثر »